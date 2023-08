WASHINGTON, TALENTO PURISSIMO VERSO I BLUES

Il Chelsea è ormai prossimo all’annuncio di un ennesimo colpo di questo calciomercato. Si tratta questa volta di un talento purissimo, classe 2005, Deivid Washington, attaccante giovanissimo, che ha compiuto 18 anni pochi mesi fa, che milita nel Santos.

I Blues hanno trovato l’accordo con il Santos, 16 milioni più bonus, per un totale di circa 20 milioni. Trattativa che sembrava già conclusa un paio di settimane fa, poi c’era stato l’inserimento del Monaco, che aveva pareggiato l’offerta del Chelsea, ma il brasiliano ha scelto per la Premier e per il Chelsea. Compagno di reparto di un altro talento finito nel mirino delle big europee e anche italiane, come Marcos Leonardo. Continua dunque la campagna faraonica dei Blues, da gennaio in poi hanno speso qualcosa come 669,5 milioni di euro, senza contare gli investimenti precedenti a quel periodo.

Washington è un prodotto del florido settore giovanile del Santos, famoso per aver sfornato alcuni tra i talenti più in vista del calcio brasiliano, inutile citare i vari Pelé, o in ultimo Neymar. Nato a Itumblara il 5 giugno del 2005. Deivid è entrato a far parte delle giovanili del Grêmio all’età di otto anni. E’ rimasto nel Gremio per 3 anni, prima di trasferirsi al Santos su consiglio dell’ex calciatore brasiliano Marcos Assunção, ex Roma.

Con il Santos scala le gerarchie in maniera precoce, all’età di 16 anni ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club (nel 2021), che ha incluso una clausola rescissoria di 100 milioni di Real brasiliani, circa 19 milioni di euro e lo ha legato al club per i successivi tre anni.Nel 2022 si è laureato capocannoniere del Campionato Paulista Under-17 con 16 gol, segnando anche altri sei gol nella massima divisione brasiliana di questa fascia di età. Nel 2021 dopo aver firmato il suo primo contratto professionistico è stato promosso in Under-20 e l’anno seguente ha segnato 17 gol tra tornei statali e nazionali. Nel 2023 ha preso parte alla Copinha, una coppa dove giocano i migliori talenti brasiliani per lo più da Under 15 e Under 18, ed è stato assoluto protagonista, attirando su di sè le attenzioni dei grandi club europei.

Nel 2022 è stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian uno dei sessanta migliori giovani giocatori nati nel 2005 in tutto il mondo, livello che ha ampiamente dimostrato nei mesi successivi. Il 2023 è un anno di immense soddisfazioni per il ragazzo, che a 17 anni, fa il suo esordio in prima squadra del Santos, sulle orme di Pelé, Neymar e tutti i grandi talenti lanciati da questo formidabile club.

Dopo l’eliminazione del Santos dal Campionato Paulista del 2023, Deivid ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra sotto la guida dell’allenatore Odair Hellmann ed è stato convocato per la gara inaugurale della Coppa Sudamericana 2023 contro il Blooming in Bolivia. Ha fatto il suo debutto professionale l’11 aprile 2023, entrando nel secondo tempo al posto del suo amico e compagno di reparto, Marcos Leonardo nella vittoria per 2-0 sul Botafogo in Coppa del Brasile. Il 17 aprile 2023 ha rinnovato il proprio contratto con il Santos fino all’aprile 2026. Ha segnato il suo primo gol da professionista il 10 maggio, nella vittoria casalinga per 3-0 in Série A contro il Bahia. Washington ha avuto sempre più spazio, continuità padronanza delle sue doti. Al momento conta in campionato 9 presenze e 2 gol. Senza considerare che da giugno in poi, ha giocato pochissimo, circa 120 minutl, a causa evidentemente delle sirene di mercato.

La sua ultima gara risale a un mese fa, 23 luglio, solo 4 minuti con il Botafogo. L’ultima gara che ha cominciato da titolare è quella del 29 maggio, per lui 77 minuti, da allora, 4 volte non convocato e quasi sempre in panchina, per un totale di 12 minuti giocati in tre mesi. Segnale, appunto, di un addio imminente.

187 cm, piede destro, buona tecnica e rapidità, buon calcio, insomma, Washington è un talento che ha enormi margini di crescita, visti i suoi soli 18 anni di età. Non è escluso che il Chelsea possa acquistarlo e poi prestarlo in qualche altro club per fargli fare le ossa, prima di lanciarlo nel mondo della Premier, un campionato molto fisico e duro, che potrebbe creare alcune difficoltà al giovane Washington, che intanto si prepara al grande salto, con le stigmate del fenomeno.

Nel Santos ha indossato la maglietta con il numero 9, il numero dei veri bomber. Il suo idolo è Neymar, come testimoniano alcune foto sui social con il giocatore. Washington spera di poterne ripercorrere le gesta, sfondando anche in Europa e diventare un punto fermo anche della Nazionale brasiliana in futuro.

Foto: Instagram personale