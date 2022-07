WARREN BONDO, UN ENFANT PRODIGE PER IL MONZA

Warren Bondo è un nuovo calciatore del Monza. Arrivato a parametro zero dal Nancy, club francese di terza divisione, ha l’obiettivo di mettersi in mostra nel nostro campionato sotto la guida di Giovanni Stroppa. Così giovane e già recordman: è, infatti, il più giovane giocatore del Nancy – vecchio club, tra gli altri, di Michel Platini – ad aver firmato un contratto da professionista. Firma arrivata a 15 anni e 258 giorni, oggi ne ha 18 e ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Italia.

Centrocampista completo, nasce come mezzala destra ma è in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Grazie alla sua velocità e al suo ottimo dribbling, al Nancy è stato spesso impiegato sia come esterno destro, dove può giocare sul suo piede naturale, sia come esterno mancino. Nonostante non sia altissimo – 177 centimentri – fa dell’atletismo e della forza fisica due delle sue maggiori qualità, alle quali aggiunge una buona tecnica e la capacità di impostare.

Nato il 15 settembre 2003 a Évry, città a sud di Parigi, ha origini congolesi ma nazionalità francese. Cresciuto calcisticamente nel CS Bretigny, società calcistica dell’omonima città della Borgogna (quinta divisione francese) passa all’AS Nancy nel luglio 2018.

Arrivato a Nancy, Warren inizia la trafila nelle varie categorie giovanili del club. Le ottime prestazioni fatte con le giovanili gli erano valse i forti interessi di squadre internazionali come Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Inter. Nonostante ciò, dimostrando una forte personalità, il classe 2003 ha preferito continuare la sua esperienza con il Nancy, club che gli dava la possibilità di esordire in prima squadra: “È stato tutto un onore per me, ma non l’ho chiesto io, sono felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con il Nancy. Voglio iniziare la mia carriera nel mio club di formazione, poi dovrò essere bravo per fare in modo che il Psg e le altre big europee continuino a cercarmi” dichiarò il giovane dopo la firma.

Lo scorso anno ha giocato in Ligue 2 e Coupe de France con la maglia dell’As Nancy, non riuscendo a evitare la retrocessione in terza divisione della sua squadra. Durante la stagione, Bondo ha collezionato 25 presenze condite da 1 gol e 2 assist.

In pianta stabile nel giro delle giovanili della Nazionale francese, ha fatto il suo debutto con l’Under 16 il 19 marzo 2019. Convocato più volte anche nell’Under 17 e nell’Under 19, con la quale ha giocato le qualificazioni agli Europei ed Europei: totalizzando 18 presenze, siglando 1 gol e servendo 2 assist. In questi tre anni ha collezionato 22 presenze e un gol con la maglia della Nazionale.

Adesso il trasferimento in Serie A al Monza. Bondo è chiamato a prendere le redini del centrocampo di mister Stroppa, ma non sarà facile per la folta concorrenza dopo il grande mercato firmato Adriano Galliani. E chissà se l’enfant prodige non esploda proprio nel club brianzolo trascinandolo alla salvezza. Se il Condor ha deciso di puntare su di lui, un motivo c’è…

