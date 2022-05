Wander: “Il Genoa dovrà restare in B solo un anno. L’errore più grande? Blessin andava preso prima, con Sheva non ha funzionato”

Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners, fondo attualmente proprietario del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano “Il Secolo XIX“: “Non è mai facile da accettare una retrocessione, ma allo stesso tempo ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra organizzazione. Siamo pieni di entusiasmo in merito al futuro, ci riscatteremo. Siamo pronti per una nuova era.

L’errore più grande commesso? Credo l’unico grande errore che abbiamo fatto sia stato, forse, non aver preso prima l’allenatore che avremmo voluto. La nostra intenzione, assumendo Shevchenko, era che potesse essere un ponte fra il nostro progetto e l’Italia. Forse non era la persona giusta, era tutte le cose che pensavamo fosse ma non la persona giusta per il progetto. Penso che sarà un allenatore di successo un giorno, lo penso davvero, ma in quei mesi non ha funzionato.

Cambiamenti nella dirigenza e in panchina? Posso dire che non potremmo essere più felici delle persone che abbiamo scelto. Johannes Spors ed Alexander Blessin sono destinati a restare qui per tanti anni. Noi abbiamo molta fiducia in entrambi e crediamo che siano le persone giuste per portare il Genoa nel posto che gli compete in Serie A. La missione di Spors e Blessin? Restare in B solo per una stagione”.

Foto: Twitter Genoa