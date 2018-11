Wanda Nara: “Rinnovo di Icardi? Io non ho mai chiesto nulla. Arrivano offerte, ma…”

Intervistata dal Corriere dello Sport, Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha parlato della trattativa per il rinnovo dell’attaccante e capitano dell’Inter: “Non è il momento di parlarne. Io non ho mai detto o chiesto nulla, ogni rinnovo è stato fatto quando la società lo ha proposto a Mauro. Io posso preferire Milano a Londra, a Madrid, o a Parigi, ma io non conto nulla. Alla fine è sempre l’Inter a decidere. Anche se di offerte ne arrivano, questo sì. Adesso, peraltro, ci sono impegni più importanti a cui pensare. Sono molto scaramantica e non voglio rivelare cosa mi ha detto Mauro, ma è tranquillissimo”.

Foto: as.com