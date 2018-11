Wanda Nara: “Pallone d’Oro? Icardi non ci pensa altrimenti avrebbe cambiato squadra”

Intervenuta su Italia 1 nel corso della trasmissione Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato dell’ambizione per il Pallone d’Oro da parte dell’attaccante e capitano dell’Inter: “Pallone d’oro? Mauro non ci pensa minimamente. Gioca nella squadra in cui vuole giocare, pensa partita per partita. Se avesse pensato al Pallone d’Oro, avrebbe magari voluto cambiare squadra”. Su Juventus-Inter del prossimo 7 dicembre: “​Non vedo male l’Inter nel confronto con i bianconeri”. Sul rapporto con i sostenitori nerazzurri: “Ci sono state delle incomprensioni tra Mauro e i tifosi, ma nel tempo ha dimostrato di essere uno serio. Lui è forte, è un professionista che pensa solo al campo. A Genova, ad esempio, segnò due gol in uno stadio che gli diceva di tutto e di più”.

Foto: as.com