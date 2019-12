Wanda Nara: “Non so chi ha cacciato Icardi dall’Inter, ma ora è in un club migliore”

Wanda Nara torna a parlare. La moglie-agente di Mauro Icardi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Piero Chiambretti durante la trasmissione ‘#CR4 – La repubblica delle donne”, in onda domani. Di seguito una breve anticipazione: “Il trasferimento dall’Inter al Psg? Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il Psg è uno dei club più importanti del mondo. L’anno prossimo alla Juve? No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

Foto: Twitter ufficiale Psg