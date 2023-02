Wanda Nara: “Icardi via dall’Inter? Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi”

Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, è tornata a parlare dell’addio dell’attaccante argentino durante il suo intervenuto nel programma Belve in onda su Rai 2: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi. Mauro è mio marito, per tutta la vita resteremo una famiglia. Siamo sempre stati una famiglia, siamo sposati da quasi 10 anni. Per me è una fortuna stare con lui, per lui non so”.

Foto: Instagram Icardi