Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, torna a parlare dell’attaccante argentino dell’Inter. Queste alcune sue battute rilasciate ai microfoni di Marca direttamente da Dubai: “Icardi non va a Madrid per colpa mia? Non è vero, è falso quanto è stato scritto in Spagna. Noi abbiamo molto rispetto del Real”.

Foto: Inter Twitter