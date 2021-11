Wanda Nara: “Icardi mi ha detto che avrebbe abbandonato il calcio se ci fossimo lasciati”

Continua la telenovela Icardi-Wanda Nara, con un po’ di sereno che sembra essere tornato sulla coppia dopo il lascia e non lascia delle scorse settimane, con i presunti tradimenti dell’attaccante ex Inter.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla giornalista Susana Giménez, in Argentina, Wanda Nara è tornata a parlare della sua vita privata, divenuta di fatto una vera e propria telenovela argentina, Rivelando come il marito, Mauro Icardi, avesse minacciato di ritirarsi in caso di separazione: “Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che c’è stato un incontro e che non è stato niente, che è stato una sciocchezza, l’errore della sua vita. Qui a Parigi. Mauro mi ha raccontato come sono andate le cose, gli dispiace. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli, credo nel suo rammarico. Penso che non sia quello che vogliamo. Capisco che un calciatore ha un milione di possibilità, ma mi fido ciecamente di Mauro”.

Foto: Twitter personale