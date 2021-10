Wanda Nara annuncia la pace con Icardi: “Avevamo firmato il divorzio, ma ci siamo scelti di nuovo”

Wanda Nara perdona Mauro Icardi: la lunga telenovela è arrivata al dunque. La moglie dell’ex Inter lo ha comunicato su Instagram con un lungo post: ““Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati bene e quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita. Ogni giorno ho chiesto il divorzio a Mauro. Quando ha capito che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se la separazione era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi scrisse una lettera come nessuno mi aveva mai scritto prima: “Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”. Ed è stato allora che ho capito una cosa: che avendo tutto, non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

FOTO: Facebook Wanda Nara