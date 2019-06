Wan-Bissaka: “Onorato di essere un giocatore dello United”

Aaron Wan-Bissaka, neo acquisto del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei red devils a proprosito del suo trasferimento: “Sto provando delle emozioni incredibili, sono onorato di essere un giocatore dello United. Non vedo l’ora di iniziare, voglio cominciare presto ad allenarmi con i miei compagni e con mister Solskjaer“.

