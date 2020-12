WAMANGITUKA, AGILITA’ E FIUTO DEL GOL PER LA RINASCITA DELLO STOCCARDA

Silas Wamangituka nasce a Kinshasa, il 6 ottobre 1999, è un attaccante congolese dello Stoccarda.

Muove i suoi primi passi vicino casa, nelle giovanili del Black Mountain Sport e dell’Olympic Matete Fc, poi il trasferimento in Francia dove il suo primo club è l’Olympic d’Alès, che milita in settima divisione.

Il suo debutto tra i professionisti arriva il 31 agosto del 2018 con la maglia del Paris Fc in Ligue 2, con cui mette a segno il primo gol il 9 novembre contro il Le Havre. Nelle tre gare seguenti segna due reti e cresce l’attenzione degli addetti ai lavori nei suoi confronti.

Chiude la stagione con 11 gol in 32 presenze e la promozione sfumata ai Play-off per i suoi, sono tanti i club prestigiosi interessati a lui, che il 13 agosto 2019 passa allo Stoccarda in Bundesliga 2 per otto milioni di euro e lo aiuta a risalire in massima serie, 10 i gol di Wamangituka nelle 37 gare giocate dall’attaccante congolese.

Il primo centro in Bundesliga arriva all’esordio contro il Friburgo, ne seguono altri due prima della doppietta con cui ieri ha steso il Werder Brema: un rigore calciato perfettamente alla mezz’ora e un guizzo a sfruttare l’incomprensione tra portiere e difensore avversario per il 2-0 nel recupero. Prima del fischio finale il Werder ha segnato l’inutile gol dell’1-2.

Wamangituka è un attaccante, alto 189 centimetri, ma al tempo stesso molto agile e rapido, ben dotato tecnicamente, capace di giocare sia come punta centrale che come ala.

La doppietta di ieri non è stata un caso, lo Stoccarda è una società dalla storia importante in Germania, con 5 titoli e 3 coppe nazionali all’attivo, e la promozione dello scorso anno è soltanto il primo passo verso un percorso di risalita.

Per riuscirci il club biancorosso ha bisogno dei gol del giovane congolese, che non vede l’ora di calcare palcoscenici sempre più prestigiosi.

