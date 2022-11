Il terzino inglese, Walker ha parlato del suo allenatore nel Manchester City in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Nazionale: “Guardiola ride e scherza ma non so realmente come è fuori dal campo. Se vinciamo è felicissimo perchè vive ogni allenamento e ogni partita come se fosse l’ultima, perciò ha vinto così tanto.”

Foto: Twitter City