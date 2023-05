Walker: “Sarà una partita da cane mangia cane. Vinicius? E’ troppo spesso a terra, ma è un top”

Insieme a Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Real Madrid, anche il difensore Kyle Walker, esterno del Manchester City.

Queste le sue parole: “Il duello con Vinicius? Non penso che si tratti solo di A e B, è un gioco di squadra. La mia è una battaglia personale contro uno dei migliori del mondo. Ne ho affrontati tanti bravi quanto lui e sarà certamente una grande battaglia. Gli mostro rispetto, lo affronterò come Mbappé al Mondiale. Gli devi dare il rispetto che meritano, ma rappresento il City e, se non potessi competere con questi top player, non sarei qui. Devo assicurarmi di affrontare i migliori. All’andata l’ho abbracciato perché ha cercato di farmi un sombrero, era come per chiedergli di non riprovarci perché non volevo diventare un meme. Ripeto, lo rispetterò, ma prima è cane mangia cane. Se è un provocatore? L’ho visto cadere facilmente, ma fa parte del gioco per avere un vantaggio sull’avversario. Non sono coinvolto nei discorsi e nelle chiacchiere. Non toglietegli il suo calcio, è un top player”.

Foto: Instagram personale