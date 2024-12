Walker: “Sappiamo che le nostre recenti prestazioni non sono state all’altezza, ma ne usciremo”

Non è certo un periodo brillante per i Citizens. Kyle Walker, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso un messaggio rivolto ai tifosi per commentare il momento difficile della squadra:

“Sappiamo che le nostre recenti prestazioni non sono state all’altezza degli standard che ci aspettiamo, e siamo consapevoli che è stato un periodo difficile. Ma abbiamo già affrontato queste sfide in passato, insieme, e anche questa volta ne usciremo. È importante che restiamo uniti come un solo club, come il Manchester City, in questo momento difficile. Il vostro supporto, che sia nei bei momenti o in quelli più difficili, significa tutto per noi. Abbiamo vinto titoli nelle ultime partite della stagione e abbiamo fatto la storia con una campagna da 100 punti, battendo record, fino all’ultimo calcio. Abbiamo dimostrato più volte che sappiamo affrontare le sfide, e lo faremo ancora. Vi prometto che combatteremo fino alla fine”.

Foto: Instagram Walker