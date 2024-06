Walker: “La gente vorrebbe che l’Inghilterra distruggesse tutti 4-0, ma il calcio non è così”

Kyle Walker, difensore dell’Inghilterra, dopo il deludente pareggio contro la Danimarca – per il quale in Inghilterra le critiche sono davvero troppo feroci – ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BBC: “La gente vorrebbe che l’Inghilterra distruggesse ogni avversari in maniera netta, battendoli 3-0 o 4-0, ma oggi il calcio non funziona più così. In competizioni come questa devi essere bravo a gestire la palla e a cercare di non sbilanciarti. Se andiamo avanti e poi prendiamo gol, state certi che tutti accuseranno la difesa di non essersi mossa bene. In fin dei conti non abbiamo perso e il gol della Danimarca è stato un gran tiro da fuori di Hjulmand. Sappiamo di poter fare meglio, ma abbiamo comunque ottenuto un punto e siamo ancora primi nel girone”.

Foto: Instagram Walker