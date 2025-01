Walker: “Giocare in questo club è una cosa bellissima, ho grande ambizione”

Qui di seguito le dichiarazioni del neo difensore del Milan Kyle Walker, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione.

“Giocare in questo club è una cosa bellissima. Ho grande ambizione qui. C’è questa possibilità ed è eccellente. Ovviamente ho parlato con Ibrahimovic. Lui mi ha chiarito molte cose, mi ha detto delle grandissime cose a cui si punta qui. Si è parlato della Supercoppa che è stato un buon inizio. A livello di campionato non si sta andando alla grande, ma in Champions c’è chance. Spero di contribuire con la mia esperienza e leadership, affinché il Milan possa tornare a prendersi ciò che vuole”.

Foto: Instagram Milan