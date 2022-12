Walker: “Di certo non stenderò un tappeto rosso a Mbappé”

Il terzino del Manchester City e della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa della Francia e di come affronterà Mbappè. Sarà sicuramente una sfida ad alta velocità. Di seguito le sue parole: “Non è Inghilterra contro Mbappè, ma Inghilterra contro Francia. Di certo non gli stenderò un tappeto rosso.”

Foto: Instagram Walker