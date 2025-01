Walker, cosa porterebbe il campione inglese al Milan

Dopo ben 8 anni, Kyle Walker lascerà il Manchester City. Tra le pretendenti al cartellino del campione inglese vi è anche il Milan, almeno secondo quanto riportato da fonti estere. Il club rossonero ha estrema necessità di infoltire la rosa, aggiungere qualità nei reparti e soprattutto, apportare esperienza. E il colpo Kyle Walker risponderebbe esattamente a quest’ultima esigenza, dati anche i rendimenti non entusiasmanti dei tue terzini destri a disposizione di Conceicao: Royal e Calabria. Proprio quella specifica zona del campo oggi urge un passo in avanti dal punto di vista della qualità. In più questa rosa più volte ha dimostrato di essere estremamente carente in personalità e leadership, e la sfida contro il Cagliari di ieri sera ne è stata l’ennesima dimostrazione. Anche nei momenti peggiori del City di questa stagione, Walker ha sempre offerto le sue solite prestazioni di livello e ha tentato, nella tempesta, di tenere in piedi la squadra (che ora è tornata alla vittoria). Ed è proprio quello che potrebbe fare anche al Milan, che di leader temperamentali in campo oggi non riesce a presentarne. In più, anche a 34 anni, l’inglese offre ancora costanza di rendimento e un apporto preziosissimo anche in zona offensiva.

Foto: Instagram Walker