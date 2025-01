Walker: “Al Milan c’è bisogno di leader. Cosa mi ha convinto? La storia del club”

Le parole durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo innesto del Milan Kyle Walker, intervenuto di fianco al dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic.

“In Italia ci sono grandissime squadre, come Milan, Juve e Inter. Squadre che vogliono trionfare. La mia avventura in Premier è stata positiva, ora approdo in una grandissima squadra. Ho parlato già con diversi giocatori. Bello per me competere in Serie A. L’atteggiamento finale è necessario per tutti i 90 minuti. Serve quell’atteggiamento per vincere la Champions, per esempio. Da 0 a 45 e da 45 a 90 ho notato una grande differenza a livello di entusiasmo, carica ed energia. C’è bisogno di leader sul campo. C’è bisogno di quell’atteggiamento da parte dell’allenatore per essere squadra. Lo devo fare. Ho spesso lavorato con giocatori più giovani. Nei primi giorni qua ho visto poca fiducia, c’è poca continuità. Però penso che le idee siano buone, le fondamenta devono essere chiare. C’è bisogno di leadership, più disciplina, più fuoco che esce dal corpo e contagia i giocatori. Ma il mio lavoro non sarà solo quello di giocare bene, ma di lavorare bene come leader. Cosa mi ha convinto? La storia del Milan. Come posso aiutare? Naturalmente vincere una Champions è un sogno che si avvera: ho vissuto una finale incredibile con il City. Bonus vittoria? Non ha influenza, il bonus vero è vincere la Champions. Gioco a calcio per passione e voglio vincere qui col Milan”.

Foto: Instagram Milan