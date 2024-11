Walcott: “Con Isak, il Real diventerebbe una squadra più equilibrata. E’ il giocatore che più somiglia a Henry”

Theo Walcott, ex giocatore di Southampton, Arsenal ed Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC, criticando duramente la squadra delle merengues: “Guardate la formazione del Real Madrid in questo momento. Stanno puntando su questi galacticos e acquistando talenti incredibili, ma a volte vengono schierati in posizioni che non permettono loro di esprimersi al meglio”,ha poi proseguito lodando il talento classe ’99 del Newcastle, Isak, che secondo Walcott potrebbe migliorare i galacticos con le sue capacità: “ Se inserissi Isak in questa squadra del Real Madrid, lui le darebbe una nuova forma. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in attacco lo rende una minaccia costante. Con Isak, il Real diventerebbe una squadra più equilibrata. È il giocatore che più si avvicina a Thierry Henry che abbiamo mai visto”.