Wagner e il disastroso record del suo Schalke: la vittoria in Bundesliga manca da 12 giornate

Con il pareggio di oggi, lo Schalke 04 di David Wagner ha guadagnato il suo primo punto dalla ripresa della Budnesliga dopo la pausa forzata causata dal Coronavirus. Infatti, il club di Gelsenkirchen ha ripreso la stagione con 4 sconfitte e 1 pareggio, mentre la panchina dell”ex-tecnico dell’Huddersfiled comincia a traballare. Infatti, l’ultima vittoria dello Schalke 04 in Bundesliga risale al 17 gennaio (2-0 in casa contro il Monchengldbach). Da quel momento, sono ben 12 le partite di campionato consecutive in cui la squadra tedesca non ha mai ottenuto i tre punti. Un vero e proprio record negativo, che va a peggiorare la precedente sciagurata striscia firmata dal’olandese Huub Stevens nella stagione 1996-1997 (11 sconfitte consecutive). Quella volta, però, la stagione si concluse con un trofeo: la Coppa UEFA vinta in finale contro l’Inter.

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke 04