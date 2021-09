Wagner: “Conosciamo l’Atalanta, ha un grande gioco. Noi faremo la nostra partita”

Il tecnico dello Young Boys, David Wagner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Atalanta di Champions League.

Queste le sue parole: “Siamo pronti per questa partita, a essere onesti prevedevamo che Fassnacht non sarebbe riuscito a essere con noi per ciò che è successo. Abbiamo cercato di organizzarci per trovare una soluzione. L’Atalanta sicuramente è una grande squadra, da top, penso che i giocatori abbiano giocato molto bene. Penso non ci sia nulla di cui stupirsi perché sono due ottime squadre, che giocano la Champions League, ce lo aspettavamo”.

Differenze contro lo United: “Sono due partite molto diverse, con il Manchester United abbiamo giocato con determinati automatismi, contro l’Atalanta si tratta di una squadra diversa. Noi dobbiamo seguire la nostra idea, cercare di trovare spazio per giocare. L’Atalanta sa attaccare molto bene quando trova spazio, anche noi dobbiamo farlo. Questa è la nostra chiave”.

Avversario studiato: “Personalmente io e il mio team di allenamento seguiamo l’Atalanta per diversi motivi da molto tempo. Sappiamo quanto sia buona questa squadra, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, c’è stata una crescita costante, lo possiamo vedere dalla Champions League. Si tratta di una squadra ottima, che ha molte opportunità e sa come giocare. Ha molte opportunità di fare gol”.

Sarà più difficile che contro lo United? “Non lo possiamo prevedere, come non potevo sapere come sarebbe finita contro lo United. Abbiamo possibilità di vincere, anche se giochiamo contro una squadra molto forte. Noi abbiamo voglia e speriamo in una grande partita”.

Foto: Twitter Schalke 04