Vulpis: “Ottimizzare i costi e incrementare le revenue. Dobbiamo fare gli interessi dei club”

In seguito a Matteo Marani, anche Marcel Vulpis si è rivolto ai presenti nel corso dell’assemblea per eleggere il nuovo presidente della Lega Pro. Il candidato ha già ricoperto il ruolo ad interim in seguito alle dimissioni di Francesco Ghirelli, le parole riportate dai canali ufficiali della terza serie: “La prima sfida è ottimizzare i costi e incrementare le revenue. Il Presidente deve assumere il comportamento di un buon padre di famiglia, tenendo conto che la priorità è fare gli interessi dei club”.

Foto: Twitter ufficiale Lega Pro