Vucinic: “Questo Lecce sembra il mio ai tempi di Rossi e Zeman. Strefezza? Potrebbe ripetere il mio cammino”

Il prossimo turno di calendario metterà di fronte Roma e Lecce, entrambe tinte di giallorosso ed entrambe che occupano un posto speciale nei ricordi di Mirko Vucinic. Per l’ex attaccante montenegrino, infatti, sarà un derby sicuramente sentito. Lo stesso ha parlato della gara in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “L’atteggiamento farà la differenza, Hjulmand e compagni non devono avere paura, ma servirà concedere poco spazio a Dybala e Abraham. Paulo può inventarsi la giocata decisiva in ogni momento, Tammy si muove bene in area di rigore, ma con una difesa ordinata e le ripartenze a tutta velocità potrebbe arrivare un risultato positivo. La Roma si è rinforzata con giocatori esperti e grazie a Mourinho ha intrapreso un percorso di crescita importante. Anche il Lecce non sta sfigurando, ma qualche vittoria in casa farebbe comodo”. Ed ancora: “Questo Lecce sembra il mio ai tempi di Rossi e Zeman, la gioia di questi ragazzi e la loro voglia di affermarsi sono armi preziose, ma l’inesperienza può giocare brutti scherzi. Strefezza potrebbe ripetere il mio cammino, ha tecnica, estro e intelligenza, ai romanisti piacerebbe un sacco, l’Olimpico si gaserebbe con un giocatore simile. Corvino? Finché c’è il direttore il club sarà in ottime mani, basti vedere cosa sta facendo la Primavera salentina”.

Foto: twitter Roma