Vucinic: “Juve senza coppe? Nelle ultime dieci giornate avrà più energie”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic ha parlato così del percorso che attende la Juventus in questa stagione:

“Quando indossi quella maglia, bisogna sempre puntare allo scudetto. Parlare di quarto posto è riduttivo. A maggior ragione, considerando che non giocano la Champions. Giocare un match ogni tre giorni, nel lungo termine, diventa molto difficile. Nelle ultime dieci giornate, la Juve avrà più energie degli altri. Sul piano psicologico, però, i giocatori sanno che non possono fallire. La pressione può aiutare, ma servono calciatori che sanno gestire certe situazioni“.

Foto: Twitter Vucinic