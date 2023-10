Vucinic condannato a 2 anni di reclusione (pena sospesa) per evasione fiscale

Guai con la giustizia per l’ex attaccante montenegrino, Mirko Vucinic. Il giocatore, ex Juve, Roma e Lecce, è stato condannato dal tribunale di Lecce a due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena, per evasione fiscale con l’accusa di dichiarazione infedele. Il giudice ha disposto anche il risarcimento danni, non patrimoniali, in favore dell’Agenzia delle Entrate, parte civile, e la confisca dei beni del calciatore per circa 5,6 milioni.

Foto: twitter Vucinic