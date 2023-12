Vrenna junior, ci risiamo: un pugno all’allenatore dei portieri della Juve Stabia, inibito fino a giugno 2024

Balzato in passato agli onori (?) della cronaca per situazioni simili, Raffaele Vrenna, dg del Crotone e figlio del presidente Gianni, è stato inibito fino al 12 giugno 2024 per un episodio di violenza durante la gara contro la Juve Stabia. Nel referto del Giudice Sportivo di Serie C si legge, tra l’alfro, che Vrenna junior è stato fermato “per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso alla zona antistante agli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta, e per avere aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’ALLENATORE dei portieri avversari, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos”. Non è la prima volta che Raffaele Vrenna balza agli onori della cronaca per episodi che esulano da qualsiasi forma di sportività e fair-play. I dirigenti oggi, ormai all’alba del 2024…

Foto: Raffaele Vrenna Jr fonte sito ufficiale Crotone