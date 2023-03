Vranckx: “Spero di giocare più minuti, ma sapevo che al Milan sarebbe stato così”

Aster Vranckx, centrocampista belga del Milan, ha rilasciato un’intervista alla tv belga Sporza in cui ha trattato diversi temi: dal poco spazio al futuro. Il ventenne, classe 2002, ha giocato appena otto partite con i rossoneri per un totale di 153′ giocati. Alcune parole del calciatore di proprietà del Wolfsburg: “Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto un processo di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. Bene, continuerò a lavorare sodo. Spero che presto arriveranno più minuti. Se sto pensando a soluzioni per la prossima stagione? A volte, ma vedremo. Spesso mi alleno in più per compensare la mancanza di partite. Sia con un allenatore personale che con gli assistenti del club. Sia in campo che in palestra. Ibrahimovic parla spesso con tutti i giovani e dà costantemente consigli. È anche il tipo che tiene tutti sulle spine nello spogliatoio. Cerca di migliorare tutti quelli che lo circondano”.

Foto: sito ufficiale Milan