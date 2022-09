Vranckx, in corso le visite mediche col Milan. Poi la firma sul contratto

Poco più tardi delle 8, Aster Vranckx, giunto in città nella serata di ieri, ha fatto il proprio ingresso nella clinica La Madonnina di Milano, dove sta svolgendo le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Una volta conclusi i test d’idoneità, il belga ormai ex Wolfsburg firmerà il contratto con i rossoneri e inizierà una nuova avventura in Serie A, all’interno della squadra guidata da Stefano Pioli.

Foto: Instagram Vranckx