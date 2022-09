Vranckx: “Il Milan ha fatto la storia del calcio, mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione”

Aster Vranckx, centrocampista del Milan, ha parlato, durante la sua presentazione, anche delle motivazioni che lo hanno spinto ad approdare in rossonero. Queste le sue parole: “Per me il Milan è un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione. È stato un grande piacere entrare a far parte di questa squadra. Le strutture sono al top, mi aiutano e mi motivano a dare sempre di più”.

Foto: Sito Milan