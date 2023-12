Vrancken (all. Genk): “Dominare novanta minuti a Firenze è praticamente impossibile”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genk, Wouter Vrancken, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina: “Partiamo dal presupposto che dominare qui per novanta minuti è praticamente impossibile. Il secondo tempo non è stato bruttissimo ma con meno qualità: abbiamo lottato, forse anche per le sostituzioni affrettate fatte… Possiamo comunque essere fieri del primo tempo, è un gran peccato”.

Foto: sito Genk