Voto di scambio a Bari: arrestato il presidente del Foggia Nicola Canonico

In mattinata, le forze di polizia, hanno tratto in arresto 19 soggetti, raggiunti questa mattina da una ordinanza applicativa di misure cautelari personali nelle province di Bari, Palermo e Taranto, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica e della Dia del posto. Alle 10.30 il Procuratore, alla presenza delle forze di polizia, presiederanno una conferenza stampa. Tra gli arrestati, come riporta Foggia Today, c’è anche il presidente del Foggia Calcio, Nicola Canonico. Tra le ipotesi di reato contestate anche l’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso.

L’operazione riguarderebbe le elezioni comunali di Bari, in particolar modo la posizione di Francesca Ferri. Sarebbe finito ai domiciliari Nicola Canonico, l’imprenditore edile 50enne alla guida della società rossonera, referente della lista in cui venne eletta la Ferri.

Dal 2004 al 2009 il patron del Calcio Foggia 1920 aveva ricoperto l’incarico di consigliere comunale a Bari. E’ stato due volte consigliere regionale.

