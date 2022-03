Voronin: “Per me impossibile rimanere a Mosca. Milioni di russi solidali con l’Ucraina”

Andrei Voronin è uno dei calciatori più longevi ad aver vestito la maglia dell’Ucraina. Dopo aver giocato nella Dinamo Mosca, l’ex attaccante ha ricoperto nella stessa squadra anche il ruolo di vice allenatore fino a quando la Russia non ha dato il via alla guerra con l’Ucraina: “Non vedo alcuna possibilità di restare in un Paese il cui esercito distrugge le nostre città e spara contro i civili”, le parole scritte in un tweet da Voronin prima di lasciare Mosca, nonostante il recente rinnovo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha aggiunto: “Una mattina sono stato svegliato prestissimo perché ho iniziato a ricevere chiamate dai miei amici in Ucraina. Mi dicevano che stavano arrivando i russi, che eravamo in guerra. Il giorno prima avevo firmato il rinnovo del mio contratto con la Dinamo, e attorno a me tutto sembrava risplendere. Stavo bene, in un club che mi ha sempre trattato bene, in un Paese nel quale mi sono sempre trovato bene. Quelle chiamate sono state come una doccia fredda: sono stato colpito in faccia dalla realtà. E ho preso una decisione immediata. Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto di parlare con la Dinamo perché volevo lasciare la Russia. Subito. Prima possibile. Mi ha appoggiato e ha iniziato a trattare col club. Ripeto, alla Dinamo e a Mosca ero felicissimo: gran feeling, gran club, squadra di livello Champions, ma per me era impossibile restare a lavorare nel Paese che stava ammazzando la mia gente e distruggendo il mio Paese”.

Eppure secondo Voronin ci sono tanti russi che non appoggiano la decisione di Putin: “Milioni di russi sono solidali con l’Ucraina e non vogliono la guerra. Altri però pensano che Putin sia entrato in Ucraina per aiutarci e per liberarci dai nazisti. È una bugia! Non abbiamo nazisti e non vogliamo il suo aiuto. E poi la guerra è nella parte più russo-parlante dell’Ucraina. Noi stiamo difendendo il nostro Paese, ma in Russia non si sentono in guerra al momento, provano a vivere in maniera normale, e anche a giocare a calcio. Per questo il campionato prosegue“.

