Volpato: “Totti è come un fratello, mi dà tanti consigli”

Cristian Volpato, autore del gol del momentaneo 1-2 per la Roma, ha parlato così a Dazn al termine della sfida col Verona: “Sono molto contento per il gol, però mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita, qualcosa ho fatto. Mourinho mi ha detto di giocare semplice, poi ho segnato. Totti? Non ho ancora visto il telefonino, lui è come se fosse mio fratello, mi dà tanti consigli. Io sono un trequartista, Mourinho è un tecnico top, ha vinto tutto. Cerco di recepire tutti i suoi consigli”. Volpato, va ricordato, fa parte dell’agenzia di Totti.

FOTO: Twitter Totti