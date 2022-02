VOLPATO, BABY ROMA DA RIMONTA

La Roma salvata dai Primavera: può essere benissimo questo il titolo della partita tra i giallorossi e il Verona. Sotto di due reti dopo i primi 45’ e alle prese con numerose assenze, Mourinho ha gettato nella mischia tre ragazzi sottratti per l’occasione alla squadra di Alberto De Rossi e la scelta ha pagato. Se Zalewski è entrato bene e Bove ha firmato il pareggio, chi ha dato il là alla rimonta è stato Cristian Volpato. Trequartista classe 2003 – è nato a novembre – aveva già esordito in prima squadra nella sconfitta casalinga contro l’Inter, ma in quell’occasione aveva assaggiato il campo solo per un minuto. Contro il Verona, invece, gli sono bastati neanche 180 secondi per trovare la via del gol con un mancino al volo da dentro l’area. È oltretutto una rete che vale più primati: Volpato, infatti, in questa stagione è il più giovane ad aver segnato in campionato ed è anche il primo giocatore facente parte della scuderia di Totti a entrare nella classifica marcatori della Serie A. Sì, perché fu proprio l’ex numero 10 della Roma a prenderlo nella sua agenzia nel 2020 (l’interesse verso l’italoaustraliano emerse proprio il 19 febbraio, esattamente due anni in anticipo rispetto alla prima gioia in Serie A).

Cristian Volpato arrivava esattamente da Camperdown, Australia, cittadina della periferia di Sydney che lo ha visto nascere. È nel paese dei canguri che inizia la sua carriera calcistica con l’Academy del Milan. Subito dopo si aprono le porte del semiprofessionismo con il Sydney United 58 fino al tesseramento da parte delle giovanili del Sydney FC all’età di 13 anni. Nel 2018 si concretizza il trasferimento al Western Sydney Wanderers, ma è il 2019 l’anno della svolta: Volpato gioca un torneo Under 17 in Malesia e realizza una tripletta proprio nella gara in cui affronta i pari età della Roma, impressionata dal ragazzo e decisa a portarlo con sé. A gennaio 2020 arriva la firma con i giallorossi per 3 anni e, dopo un breve periodo all’Under 17, il trequartista passa all’Under 18 prendendosi anche la maglia numero 10. La stagione 2021-22 è quella del salto nella Primavera e il ragazzo mette in mostra uno sviluppo tangibile. Nelle 18 gare agli ordini di Alberto De Rossi colleziona 7 gol e 7 assist fino alla marcatura di ieri, che tra l’altro conferma ancora una volta la bontà del settore giovanile della Roma, da sempre tra i migliori del calcio italiano.

Foto: Twitter Roma