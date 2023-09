Voller rassicura sulle condizioni di Gundogan: “Ha solo un livido sulla schiena, niente di rotto”

Scatta l’allarme in casa del Barcellona a pochi giorni dall’inizio del primo tour de force stagionale, con le prime partite di Champions League in vista. Ilkay Gundogan è stato costretto ad abbandonare la sfida contro la Francia a causa di una brutta caduta: al 21′, il centrocampista della Germania è caduto con la schiena sull’erba e ha riportato un duro colpo nella zona lombare, che lo ha costretto a chiedere il cambio quattro minuti dopo. Rudi Völler, Commissario Tecnico ad interim dei tedeschi, ha però rassicurato tutti nel post-partita: “Gündogan ha solo un livido sulla schiena, non c’è nulla di rotto”..

Foto: Twitter Barcellona