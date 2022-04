Völler: “Al Bayer abbiamo seguito Abraham prima di prendere Schick. Mourinho ideale per la Roma”

Rudi Völler, ex centravanti della Roma, oggi dirigente del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero: “Abraham? Mi piace molto, prima di acquistare Schick lo avevamo seguito. Sapevo che trovava poco spazio nel Chelsea e ho provato a portarlo a Leverkusen. Alla fine lo ha preso la Roma e sono contento. Abraham è un centravanti veloce, tecnicamente bravo.

Zaniolo e Pellegrini? Due calciatori importanti. Nicolò viene da due infortuni gravi, ha un gran fisico, tiro, può fare una grande carriera. Lorenzo sono contento abbia continuato la tradizione dei capitani romanisti. E poi è ancora più bello quando si tratta di un giocatore forte come lui.

Mourinho è il tecnico ideale per la Roma? Sì, ha riportato grande entusiasmo. Ho letto che l’Olimpico è sempre pieno, nonostante la Roma non lotti per le posizioni di vertice. Il motivo è che c’è una voglia incredibile di tornare a vincere qualcosa“.

Foto: Twitter Roma