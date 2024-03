Volée di Kvarastkhelia, il Napoli conduce 1-0 sulla Juventus all’intervallo. Palo di Vlahovic

Il Napoli conduce 1-0 sulla Juventus al termine dei primi quarantacinque minuti al Maradona. La prima grande occasione della gara arriva al 10′ ed è a tinte bianconere: Chiesa si invola dopo un errore di Oliveira sulla destra e mette una gran palla a Vlahovic tutto solo in area che di testa però verso il secondo palo manda fuori di pochissimo. Al 25′ arriva la prima grande occasione per i padroni di casa: cross dalla destra, su un rimpallo in area su cui arriva male Traoré si fionda Di Lorenzo, ma la sua conclusione sorvola la traversa. Al 27′ arriva un’altra grande occasione per gli Azzurri: punizione mancina di Politano dal limite dell’area, Szczesny non trattiene sul rimbalzo della palla davanti alla porta poi si fionda sul pallone vagante su cui stava per arrivare Anguissa che trova la risposta dell’estremo difensore polacco. Torna in avanti la Juve: il filtrante di Miretti trova il taglio dietro ai difensori di Vlahovic, che prova a superare Meret con un bel pallonetto da posizione complessa che va a finire sul palo. Al 42′ si sblocca la gara con la volée di Kvaratskhelia, inutile in tentativo di Szczesny. Al 44′ arriva subito l’occasione per pareggiare i conti, ma Vlahovic spreca tutto.

Foto: Instagram Juventus