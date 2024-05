Volata salvezza Serie A: i calendari a confronto. Diversi gli scontri diretti decisivi

Entra nel vivo la volata salvezza per la permanenza in Serie A. Con la Salernitangià retrocessa da tempo, solo due posti sono rimasti per la retrocessione e ben 7 squadre che proveranno a evitarla.

Tra queste il Lecce a 37 punti, che è virtualmente salvo, basterebbe un solo punto per salvarsi nelle ultime tre, ma neanche, ammesso che l’Udinese non le vinca tutte e 3. Prossima sfida, tra l’altro, proprio Lecce-Udinese.

Diversi gli scontri diretti che potranno decidere le sorti del campinato, come detto proprio Lecce-Udinese, Udinese-Empoli, Frosinone-Udinese, i friulani quindi hanno 3 scontri diretti su 3. Occhio anche a Sassuolo-Cagliari.

Questi i calendari a confronto (in maiuscolo le gare in casa):

Lecce (37 punti) UDINESE, ATALANTA, Napoli

Verona (34 punti) TORINO, Salernitana, INTER

Cagliari (33 punti) Milan, Sassuolo, FIORENTINA

Frosinone (32 punti) INTER, Monza, UDINESE

Empoli (32 punti) Lazio, Udinese, ROMA

Udinese (30 punti) Lecce, EMPOLI, Frosinone

Sassuolo (29 punti) Genoa, CAGLIARI, Lazio

Foto: logo Serie A