Volata Champions, Juve a un passo. Atalanta-Roma può decidere tanto

Come per la corsa salvezza entra nel vivo anche la volata per l”ingresso alla prossima Champions League 2024-25, ricordando che l’Italia può portare 5 squadre alla massima competizione europea. Per la Juve, obiettivo a un passo, basta una vittoria nelle ultime 3, per centrare la qualificazione. Calendario complesso per il Bologna. Lo scontro diretto Atalanta-Roma può decidere tanto. Atalanta che ha ancora una gra da recueorare.

Juventus (66 punti)

36a giornata: Juventus-Salernitana

37a giornata: Bologna-Juventus

38a giornata: Juventus-Monza

Bologna (64 punti)

36a giornata: Napoli-Bologna

37a giornata: Bologna-Juventus

38a giornata: Genoa-Bologna

Atalanta (60 punti)

36a giornata: Atalanta-Roma

37a giornata: Lecce-Atalanta

38a giornata: Atalanta-Torino

recupero 29esima giornata: Atalanta-Fiorentina

Roma (60 punti)

36a giornata: Atalanta-Roma

37a giornata: Roma-Genoa

38a giornata: Empoli-Roma

Lazio (56 punti)

36a giornata: Lazio-Empoli

37a giornata: Inter-Lazio

38a giornata: Lazio-Sassuolo

