Vojvoda: “Rinnovo? Ne abbiamo parlato, ma non c’è nessuna fretta”

n casa Torino si è chiuso il ritiro di Pinzolo. Mergim Vojvoda, esterno granata, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così del tema rinnovo: “Io col Torino ho ancora un anno di contratto e ne abbiamo parlato del rinnovo. Sto bene qui, ho ancora un contratto e non c’è nessuna fretta. C’è un nuovo mister e per adesso tutto va per il meglio e la cosa più importante è che devo far vedere al mister le mie qualità e mi devo concentrare più sul campo che su altre cose. Ho ancora un contatto quindi non c’è fretta”

Foto: Twitter Torino