Vojvoda: “Potrei segnare di più, ma conta la squadra. Stop alle armi, in guerra perdono tutti”

Mancano pochissimi minuti alla partita fra Torino e Cagliari, che aprirà la domenica di Serie A. Intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio, il calciatore della formazione granata Mërgim Vojvoda ha parlato del suo momento di forma: “Mi manca ancora segnare qualche gol, ma l’importante è aiutare la squadra. Alla fine ciò che conta non è chi segna, ma è vincere la partita facendo una rete in più degli avversari”.

Vojvoda parla anche della guerra scoppiata in questi giorni in Ucraina: “Non è facile, seguiamo cosa succede ma parlarne è dura. Speriamo che tutti si fermino, perché in una guerra non vince nessuno”.

Foto: Twitter Torino