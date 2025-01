Vogliacco si presenta al Parma: “Voglio donarmi al 100% per quest’avventura”

Alessandro Vogliacco, nuovo innesto del Parma dal Genoa, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato delle prime sensazioni da giocatore crociato. Ad introdurre il difensore, le parole del direttore sportivo Pederzoli: “Vogliacco lo conoscete tutti, non credo abbia bisogno di grandi presentazioni. Siamo contenti di averlo qui e siamo convinti ci possa dare una grande mano, è entrato con personalità ed empatia dentro al gruppo oltre alle qualità tecniche. Gli chiediamo questo, sono sicuro lo avremo”.

“Il Parma una società con una storia importantissima e grande ambizione, c’è un progetto importante. Sono orgoglioso di poter indossare questa maglia e non vedo l’ora di iniziare. La nuova avventura non mi spaventa, voglio essere il più naturale possibile, aiutare la squadra in tutto quello che posso. Voglio donarmi al 100% per questa avventura e voglio aiutare la squadra. Non ci ho pensato un secondo a dire di sì. Ero in un ambiente protetto in cui tutti mi volevano bene ma sentivo fosse il momento di mettersi in gioco. Parma è una società ambiziosa e una squadra forte, non è stato difficile dire di si. I compagni? Li seguo da inizio anno, è una squadra divertente con tanti giocatori forti, possiamo fare bene. Sono sicuro saremo una squadra difficile da battere. Tutti lavorano con spensieratezza e serietà, sono positivo per il prosieguo della stagione. Sono carichissimo, è da un po’ che sono fermo. Mi sento bene a livello mentale e fisico, non vedo l’ora di iniziare. Il numero 21? E’ la data di nascita del mio nipotino, ho scelto di ripartire da zero con un nuovo numero. Il Tardini? È uno stadio importante, non sta a me presentarlo. Tutti vogliamo vincere e fare bene già da sabato, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi tifosi”.

Foto: Instagram Parma