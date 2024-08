Vogliacco scalpita per il derby: “Faremo di tutto per rendere felici i tifosi rossoblu”

Alessandro Vogliacco, autore della prima rete di questa stagione di Serie A (oltre che la prima subita dall’Inter), si è prestato ad una lunga intervista a Radio Serie A. Nel giovane format targato Serie A, il difensore genoano ha parlato della trepidante attesa per il derby di Coppa Italia, che andrà in scena a settembre. Ha parlato poi degli obiettivi della sua squadra, e del sogno di poter giocare una competizione europea col Genoa.

Il derby della lanterna: “Non avevo mai vissuto un’attesa simile. Manca più di un mese ma in città si parla solo di quello. Faremo di tutto per rendere felici i tifosi rossoblu. Sono sicuro che sarà una bella giornata ed è già una vittoria per tutta la città di Genova”.

Obiettivi: “Nel mio cuore ho il sogno di vedere il Genoa in Europa, però bisogna essere realisti e lavorare con umiltà. Piedi per terra e battagliare in ogni partita per essere protagonisti e cercare di mettere in difficoltà tutti come abbiamo fatto con l’Inter. Vogliamo ripetere lo scorso campionato e se possibile aggiungere qualcosa in più”.

Il rapporto con Gilardino: “Il mister è una persona per bene. Ci fidiamo di lui, lo seguiamo in tutto. E’ un allenatore che cura i dettagli, prepara benissimo le partite, aggiunge sempre qualcosa di nuovo mese per mese e sta già diventando esperto. Lo stimiamo moltissimo”.

Foto: Instagram Vogliacco