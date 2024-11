Vogliacco risponde a Da Cunha. Genoa-Como termina 1-1

Termina 1-1 la gara tra Genoa e Como, l’anticipo della 12a giornata di Serie A, giocata di giovedì in modo anomalo.

Gara controllata dai lombardi, che si sono dimostrati superiori al Genoa per larghi tratti del match, ma la compagine di Fabregas non è riuscita a chiudere la gara. Como avanti al 17′ con Lucas Da Cunha. La compagine di Fabregas si divora altre palle gol per chiudere la gara. Al 69′, Cutrone riesce a trovare la rete del raddoppio ma il VAR annulla. Il Genoa resta in partita fino alla fine. Balotelli subentra al 72′ e al 79′ si prende un cartellino giallo. Ma il Grifone ci crede e al 92′ trova la rete del pareggio con Vogliacco che salva il Genoa da una sconfitta pesante. In classifica, le due compagini salgono a braccetto a 10 punti, in zona pericolosa.

Foto: Instagram Genoa