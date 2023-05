Vogel: “Dobbiamo giocare in modo offensivo. Cabral? E’ un ottimo giocatore, lavora molto per la squadra”

Il tecnico del Basilea in conferenza stampa ha parlato del match di domani contro la Fiorentina: “Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata perché ci siamo creati un piccolo vantaggio. Non si è deciso niente ma abbiamo un piccolo vantaggio e quindi inizieremo con un gol di vantaggio. Domani verrà presa una decisione, o dentro o fuori. Mi aspetto una partita molto difficile, sicuramente dovremo soffrire. La Fiorentina cercherà di dare tutto per passare e noi dovremo difenderci nel modo corretto sperando di avere un’altra giornata perfetta come all’andata. E’ una partita importante per entrambe le squadre, sarà storica per entrambe. Mi aspetto una Fiorentina che comincerà con grande pressione per recuperare il piccolo svantaggio dopo l’andata. Farà pressione anche quando avremo possesso palla giocando in modo offensivo”.

Cabral?: “E’ un ottimo giocatore e non solo per il gol. Lavora molto per la squadra. L’importante è che non segni come all’andata. E’ un giocatore pericoloso e spero che riesca a mantenere questa condizione come all’andata. So che sarà pericoloso. Ha vissuto un buon periodo a Basilea ed è diventato famoso a livello internazionale, sappiamo ciò che ha fatto per noi e riceverà l’accoglienza che merita per questo”.

Sulla sconfitta in campionato contro il San Gallo: “Io ero a San Gallo e non ho potuto seguire la partita in diretta. L’abbiamo analizzata e penso che entrambe le partite sono state caratterizzate dal fatto che avevamo giocato giovedì. Penso che ogni partita faccia storia a sé. Abbiamo fatto turnover, ci sarà un’altra situazione, non penso che conti molto ciò che è successo in campionato”.

Foto: Twitter Basilea