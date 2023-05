Vogel (all. Basilea): “Grande rispetto per la Fiorentina, ora abbiamo il 49% di possibilità di arrivare in finale”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina: “Sapevo che per noi sarebbe stato difficile fare possesso, abbiamo preso il primo gol ma già sull’1-0 potevamo segnare in un paio di occasioni. Spero di mostrare che siamo sempre pericolosi”.

Poi ha proseguito: “Non so se lo siamo stati al 100%, devo però complimentarmi con la squadra per la prestazione. Era la prima di due partite e abbiamo grande rispetto della forza della Fiorentina”.

Infine, sulle possibilità di passare il turno e approdare in finale: “Direi 49% per noi, ho pieno rispetto della Fiorentina, è la prima di due partite. Servirà un’altra performance così tra una settimana”.

Foto: Twitter Basilea