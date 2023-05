Vogel (all. Basilea): “Fiorentina avversario tosto. Cabral? Lo conosciamo, ma è l’intera squadra a funzionare bene”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, semifinale d’andata di Conference League: “Domani ci aspettiamo una gara molto difficile con un avversario tosto. La Fiorentina è una squadra che varia molto tatticamente, avremo poco tempo per attaccare. Dobbiamo essere coraggiosi e giocare la gara perfetta, essere generosi e mostrare tutto ciò che sappiamo fare credendo in noi stessi”.

Poi ha proseguito parlando dell’ex Arthur Cabral: “Conosciamo Cabral, intanto pensiamo alla gara. Lui è un grande giocatore, ma al netto di tutto è l’intera squadra viola che funziona bene. Nel 2023 hanno dimostrato tutta la loro qualità”.

Infine: “Domani sarà la prima gara: dopodomani calcoleremo tutti i rischi. Dobbiamo restare compatti e tenere la palla, non lasciare troppi spazi. Però domani è solo la prima partita. Abbiamo consapevolezza del fatto di essere in semifinale. Vediamo cosa accadrà, ma dobbiamo restare concentrati sempre”.