Voeller: “La Francia è la grande favorita. Aspettiamoci anche delle sorprese come Austria o Croazia”

Rudi Voeller, attuale direttore tecnico della Germania, ha parlato alla Gazzetta dello Sport riguardo l’imminente inizio dei campionati Europei, ma non solo. Ecco le sue parole:

“Per me la Francia è la grande favorita, anche loro possono non avere qualche volta un gioco bellissimo, però hanno i giocatori più forti: la rosa è incredibile. Poi ci sono tra cinque e sette squadre che possono combattere con tutti. Noi, l’Italia, l’Olanda, l’Inghilterra, Portogallo, Spagna. Poi aspettiamoci anche le sorprese, tipo Austria o Croazia“. Sulla possibilità di un Italia-Germania agli ottavi qualora entrambe arrivassero seconde: “Il traguardo più importante è riuscire a passare il girone, questo è il nostro primo obiettivo e con tutto il rispetto per gli avversari, vorremmo farlo da primi in classifica. Già da venerdì sera, dalla partita inaugurale dell’Europeo vorremmo mettere le cose in chiaro, con l’aiuto del nostro pubblico”.

Foto: Voeller wikipedia